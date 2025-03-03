Все 5 случаев: за что могут не платить пенсионеры

Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отметил, что для подтверждения трудового стажа можно собрать различные документы, такие как трудовые контракты, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки. Данные о трудоустройстве могут храниться как в государственных архивах, так и в архивах организаций, где работал человек.