Все 5 случаев: за что могут не платить пенсионеры

Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, передаёт ИА DEITA.RU.
Кроме того, пожилые россияне не обязаны уплачивать госпошлину за нотариальное удостоверение доверенностей, необходимых для получения пенсий и пособий, а также за выдачу свидетельства о наследовании жилья.
Юрист также отметила, что все пенсионеры освобождены от налога на земельные участки площадью до 600 квадратных метров, а также на одну квартиру или комнату, один дом, гараж или хозяйственную постройку площадью не более 50 квадратных метров.
Лица, получающие пенсию на карту «Мир», не платят комиссию за годовое обслуживание и снятие наличных в банкоматах. Пенсионеры с 1-й группой инвалидности и неработающие инвалиды 2-й группы получают лекарства бесплатно.
Пожилые граждане могут пользоваться бесплатными медицинскими услугами по полису ОМС, включая лабораторные исследования, УЗИ, МРТ и КТ по направлению врача. В некоторых регионах пенсионерам предоставляются дополнительные медицинские услуги без оплаты.
В случае сложной жизненной ситуации пенсионеры могут обратиться за адресной социальной поддержкой в своем регионе, получая либо денежные средства, либо сертификаты на покупку продуктов.
На уровне регионов пенсионеры имеют право на льготный проезд в общественном транспорте. Инвалиды-пенсионеры также могут пользоваться бесплатным проездом на пригородных электричках в рамках социальных услуг.
Пожилые россияне с дополнительным льготным статусом, например, инвалиды или ветераны труда, могут рассчитывать на компенсацию при оплате жилищно-коммунальных услуг. Малоимущие пенсионеры могут оформить субсидию на оплату ЖКУ в отделениях социальной защиты.
Ранее юрист объяснил, как подтвердить потерянный стаж для пенсии. Если трудовая книжка, подтверждающая пенсионный стаж, была потеряна, есть альтернативные способы для подтверждения периодов работы до начала регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования.
Декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов отметил, что для подтверждения трудового стажа можно собрать различные документы, такие как трудовые контракты, справки о доходах, налоговые декларации и банковские выписки. Данные о трудоустройстве могут храниться как в государственных архивах, так и в архивах организаций, где работал человек.
Эти организации могут предоставить нужную информацию по запросу. Если документы были утеряны по уважительной причине, гражданин имеет право обратиться к свидетелям для подтверждения своего трудового стажа. В качестве свидетелей могут выступать бывшие коллеги или руководители.