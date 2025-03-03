Фильм «Анора» с Юрой Борисовым получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

Юра Борисов снялся в кинокартине «Анора», где сыграл русского парня Игоря. Фильм быстро стал популярным. Свою руку к этому приложил как раз Юра Борисов. Картина «Анора» стала номинантом в категории «лучший оригинальный сценарий». Многие болели за фильм и надеялись как раз на эту награду.