Фильм «Анора» с Юрой Борисовым получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий

Ночью 3 марта проходит ежегодная кинопремия «Оскар». Среди номинантов на награды есть и российские представители. Так, за «лучшую роль второго плана» посоревновался актер Юра Борисов. Однако премию он не получил. Награждение продолжается, трансляцию ведет KP.RU.
Юра Борисов снялся в кинокартине «Анора», где сыграл русского парня Игоря. Фильм быстро стал популярным. Свою руку к этому приложил как раз Юра Борисов. Картина «Анора» стала номинантом в категории «лучший оригинальный сценарий». Многие болели за фильм и надеялись как раз на эту награду.
И, барабанная дробь, фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Его написал Шон Бейкер. У кинорежиссера, к слову, уже есть «Оскары».
Юра Борисов, несомненно, также был достоин личной награды. Он стал первым российским актером, которого удостоили номинации «лучшая роль второго плана». Юра Борисов играет в кино с 2011 года.