В Госдуме рассказали об изменениях выплат по налоговым вычетам в 2025 году

С 2025 года в России меняются правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты. Так, возрастает сумма по имущественному вычету. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов.
«С 2025 года в России изменяются правила предоставления налоговых вычетов. Первое значительное изменение касается имущественного налогового вычета», — отметил депутат.
По его словам, сам лимит останется неизменным, однако размер возврата вырастает при различных ставках.
Парламентарий напомнил, что раньше максимальная сумма возврата составляла 260 тысяч рублей, поскольку рассчитывалась из единой ставки в 13%. Сейчас выплата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ.
Депутат привел пример. Если человек за год заработал до 2,4 млн рублей, то получить он сможет в качестве возврата 260 тысяч рублей, а те, кто платит налог по ставке 22 процента, смогут получить уже 440 тысяч рублей.
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