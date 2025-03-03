В Госдуме рассказали об изменениях выплат по налоговым вычетам в 2025 году

Ранее президент России Владимир Путин предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч рублей до 110 тысяч рублей в год. А по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств — со 120 до 150 тысяч рублей.