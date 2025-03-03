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В ГД предложили штрафовать агрегаторов такси за работу водителей без разрешения

ЛДПР предложила нововведение для агрегаторов такси.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы от ЛДПР под руководством лидера партии Леонида Слуцкого подготовили законопроект, предусматривающий штрафы для агрегаторов такси в размере до 500 тысяч рублей за передачу заказов водителям без действующего водительского удостоверения. Документ находится в распоряжении РИА Новости.

«Передача заказа легкового такси лицам, не имеющим действующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также лицам, не соответствующим иным требованиям, предъявляемым к водителю легкового такси, — влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей», — следует из текста документа.

Уточняется, что за повторное нарушение также предусмотрены штрафы: для индивидуальных предпринимателей — от 70 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 500 до 700 тыс.

Также законопроект предлагает увеличить штрафы для водителей такси, которые не должны допускаться к управлению транспортными средствами согласно законодательству, с 5−15 тыс. рублей до 15−20 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме предложили дополнить Трудовой кодекс РФ.