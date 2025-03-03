В ГД предложили штрафовать агрегаторов такси за работу водителей без разрешения

«Передача заказа легкового такси лицам, не имеющим действующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, а также лицам, не соответствующим иным требованиям, предъявляемым к водителю легкового такси, — влечет наложение административного штрафа на индивидуальных предпринимателей», — следует из текста документа.