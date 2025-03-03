В Хабаровском крае идёт охота на волков

Напомним, что охотничий сезон на большинство пушных и хищных животных в крае завершился 28 февраля. Теперь у охотников есть время на подачу отчетов о добыче. Те же, кто намерен воспользоваться последними днями сезона для охоты на волка, должны быть внимательны к срокам и правилам.