В Хабаровском крае идёт охота на волков

В Хабаровском крае, несмотря на завершение сезона охоты на большинство животных, охотники все еще могут добывать волка, — сообщает Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.
Однако сделать это можно лишь в трех районах региона: Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Охотском. Здесь охота на хищника разрешена до 31 марта 2025 года.
Волк считается одним из самых опасных хищников в экосистеме, и контроль его численности важен для сохранения баланса в природе. В ряде случаев именно регулирование популяции этого зверя помогает защитить местное сельское хозяйство и поголовье диких копытных животных.
Охотникам, которые планируют добычу волка, необходимо соблюдать все установленные правила. Важно не только иметь соответствующее разрешение, но и отчитаться о результатах охоты в установленный срок. Несоблюдение этих требований грозит штрафами и другими мерами административной ответственности.
Напомним, что охотничий сезон на большинство пушных и хищных животных в крае завершился 28 февраля. Теперь у охотников есть время на подачу отчетов о добыче. Те же, кто намерен воспользоваться последними днями сезона для охоты на волка, должны быть внимательны к срокам и правилам.