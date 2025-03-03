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Роберт Дауни младший назвал Борисова великолепным актером

Американский актер заявил, что Юру Борисова ждет большое будущее.

Источник: Аргументы и факты

Известный американский актер, звезда фильмов «Мстители» и «Оппенгеймер» Роберт Дауни младший назвал российского актера Юру Борисова великолепным актером. Соответствующие слова прозвучали в ходе речи Дауни младшего на церемонии вручения премии «Оскар» в Голливуде.

Американец высоко оценил выдающуюся игру Борисова в фильме «Анора». Дауни подчеркнул, что за молодым российским актером будущее в киноиндустрии, и выразил уверенность в его таланте.

«Он ведь действительно был великолепен в “Аноре”? Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в большую лигу! Ты оказался в нужном месте», — отметил он.

Ранее стало известно, что российский актёр Юра Борисов не получил «Оскар» за роль второго плана, статуэтку вручили Кирану Калкину за роль в кинокартине «Настоящая боль».