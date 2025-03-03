«Добро пожаловать в высшую лигу»: Роберт Дауни-младший довёл Юру Борисова до слёз на «Оскаре»

«Он ведь был потрясающим в “Аноре”? Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в высшую лигу! Ты сейчас в нужном месте», — произнесла голливудская звезда со сцены.
Борисов не смог сдержать эмоций. Лицо российского актёра украсила искренняя улыбка, а глаза едва заметно прослезились.
Роберт Дауни-младший приветствует Юру Борисова. Видео © X / TaskMovies.
К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Награда ушла Кирану Калкину.