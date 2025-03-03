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«Добро пожаловать в высшую лигу»: Роберт Дауни-младший довёл Юру Борисова до слёз на «Оскаре»

Звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший трогательно поприветствовал Юру Борисова на церемонии вручения премии «Оскар». Американский актёр похвалил российского коллегу за роль в фильме «Анора» и намекнул ему на большие перспективы.

Источник: Life.ru

«Он ведь был потрясающим в “Аноре”? Впечатляющая работа в роли добродушного гангстера. Добро пожаловать в высшую лигу! Ты сейчас в нужном месте», — произнесла голливудская звезда со сцены.

Борисов не смог сдержать эмоций. Лицо российского актёра украсила искренняя улыбка, а глаза едва заметно прослезились.

Роберт Дауни-младший приветствует Юру Борисова. Видео © X / TaskMovies.

К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана. Награда ушла Кирану Калкину.