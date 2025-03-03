Омичи сами выберут почтовые отделения для капитального ремонта

В списке для голосования отделения почтовой связи, расположенные в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях и находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Голосовать могут граждане РФ старше 18 лет с подтвержденной учетной записью до 24 марта 2025 года. Можно оставить голос только за одно отделение.