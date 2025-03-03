Омичи сами выберут почтовые отделения для капитального ремонта

Жители Омской области могут принять участие в голосовании и определить, какие почтовые отделения больше всего нуждаются в капитальном ремонте. Голосование идет на портале «Госуслуг». До 24 марта омичи смогут выбрать то почтовое отделение, которое на их взгляд больше всего требует реконструкции.
В списке для голосования отделения почтовой связи, расположенные в сельской местности, на удаленных и труднодоступных территориях и находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Голосовать могут граждане РФ старше 18 лет с подтвержденной учетной записью до 24 марта 2025 года. Можно оставить голос только за одно отделение.
Результаты голосования будут учтены при составлении плана капитального ремонта отделений «Почты России» до 2030 года. В рамках программы планируется провести капитальный ремонт и построить модульные отделения в 375 населенных пунктах Омской области за пять лет.
В июле прошлого года губернатор Омской области и генеральный директор «Почты России» Михаил Волков подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках соглашения правительство Омской области предоставило региональному управлению «Почты России» налоговые льготы, освободив его от уплаты транспортного, земельного и имущественного налогов.