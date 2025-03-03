В России намерены серьезно бороться с травлей в соцсетях: что предлагают

Россиян будут отключать от интернета за буллинг в Сети. Случаев травли в соцсетях стало слишком много. Особенно негативно это влияет на подростков. Власти намерены начать жестокую борьбу с кибербуллингом. Об этом подробно рассказала «Известиям» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
По ее словам, пользователей часто травят и преследуют через онлайн-пространство. Татьяна Москалькова считает, что наказание за такие действия должно быть достаточно строгим. Важно ввести административную ответственность за подобные правонарушения.
Привлекать к штрафу предлагается за оскорбления, клевету, разжигание вражды или нарушение неприкосновенности частной жизни. Отдельное наказание предусмотрено также за доведение за самоубийства.
В Госдуме также предложили привлекать к ответственности за размещение рекламы в незарегистрированных Telegram-каналах. Россияне также не смогут свободно репостить такие группы.