В России намерены серьезно бороться с травлей в соцсетях: что предлагают

Россиян будут отключать от интернета за буллинг в Сети. Случаев травли в соцсетях стало слишком много. Особенно негативно это влияет на подростков. Власти намерены начать жестокую борьбу с кибербуллингом. Об этом подробно рассказала «Известиям» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.