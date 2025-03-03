Саммит стран Евросоюза (ЕС) в Лондоне должен был стать завершающим этапом европейского плана по Украине, направленного на вовлечение США в конфликт с Россией. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
«План явно создан с намерением втянуть США в конфликт с Россией. Лондонская встреча была запланирована с расчетом на удачные визиты [Кира] Стармера и [Владимира] Зеленского в Вашингтон», — рассказал Меркурис.
Как отметил аналитик, лондонский саммит был нацелен на «реанимацию отвергнутого ранее в Париже плана по отправке европейских войск на Украину», а также на убеждение США оказать поддержку миротворцам из ЕС разведданными и авиацией.
При этом Меркурис подчеркнул, что подобный план изначально содержал невыполнимые условия для начала переговоров с Россией, что не только не остановило бы конфликт, но и продлило бы его. Такой подход противоречит предложениям американской администрации по мирному урегулированию.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск по завершении саммита в Лондоне признался в отсутствии плана действий и хаосе.