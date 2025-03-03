В Турции высказались об очередной встрече делегаций России и США

В Анкаре сочли возможным проведение очередной встречи российский и американской делегаций делегаций в Турции. Однако говорить о дате и месте встречи преждевременно. Об этом со ссылкой на высокопоставленного дипломатического источника в турецкой столице сообщает РИА Новости.
«Всё возможно», — отметил собеседник, отвечая на вопрос о вероятности нового раунда переговоров в Турции.
В ответ на вопрос о конкретных сроках встречи источник агентства добавил, что «об этом пока рано говорить».
Ранее в Анкаре заявили о надежде на то, что переговоры России и Соединенных Штатов о восстановлении отношений принесут конкретные результаты.
Предыдущая встреча состоялась 27 февраля и продлилась несколько часов. Во время них, согласно планам, стороны начали обсуждение работы посольств в обеих странах. В том числе, затронули тему проблем, с которыми сталкиваются дипломаты в России и США.