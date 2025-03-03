В Турции высказались об очередной встрече делегаций России и США

В Анкаре сочли возможным проведение очередной встречи российский и американской делегаций делегаций в Турции. Однако говорить о дате и месте встречи преждевременно. Об этом со ссылкой на высокопоставленного дипломатического источника в турецкой столице сообщает РИА Новости.