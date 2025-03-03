Умер разработчик самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

Алексей Гайратович Рахимбаев родился 10 сентября 1952 года и всю свою карьеру посвятил авиации. После окончания Московского авиационного института в 1975 году он начал работать в ОКБ имени А. С. Яковлева, где сделал значительный вклад в развитие отечественного авиастроения. С 1997 по 2019 год он также возглавлял компанию «Як-инжиниринг».