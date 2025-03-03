Умер разработчик самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

Алексей Рахимбаев, разработчик самолета МС-21, умер в возрасте 72 лет. Он занимался проектированием интерьера этого современного лайнера, который обещает стать важным шагом для российской авиации. Рахимбаев также работал над созданием других популярных моделей самолетов, таких как Як-42 и Як-40, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ОКБ.
Алексей Гайратович Рахимбаев родился 10 сентября 1952 года и всю свою карьеру посвятил авиации. После окончания Московского авиационного института в 1975 году он начал работать в ОКБ имени А. С. Яковлева, где сделал значительный вклад в развитие отечественного авиастроения. С 1997 по 2019 год он также возглавлял компанию «Як-инжиниринг».
Рахимбаев отвечал за конструкторское сопровождение различных пассажирских самолетов и активно участвовал в разработке интерьера МС-21 — среднемагистрального узкофюзеляжного самолета на Иркутском авиационном заводе. Этот лайнер способен вмещать до 211 пассажиров и имеет дальность полета до 5,1 тысячи км.