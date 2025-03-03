В Госдуме предложили обязать хозяев квартир информировать о съемщиках

Учитывая нынешний процент по ипотеке, съём квартиры — самый доступный вариант для россиян. С покупкой жилья пока стоит повременить. Однако съём не особенно безопасен для хозяев квартир и самих жителей. В Госдуме решили это исправить, пишет газета «Известия».