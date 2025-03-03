В Госдуме предложили обязать хозяев квартир информировать о съемщиках

Учитывая нынешний процент по ипотеке, съём квартиры — самый доступный вариант для россиян. С покупкой жилья пока стоит повременить. Однако съём не особенно безопасен для хозяев квартир и самих жителей. В Госдуме решили это исправить, пишет газета «Известия».
Депутат Светлана Разворотнева предложила наложить на хозяев жилья обязательства. По ее словам, они должны информировать о съемщиках. Эти данные будут передавать сотрудникам МВД и Управляющих компаний.
«Зачастую соседи и управляющая компания не могут связаться с нанимателем в случае аварийных ситуаций, установить ответственных в случае нарушения закона о тишине и других противоправных действий», — объяснила Светлана Разворотнева.
Депутаты также предложили ужесточить меры наказания за самовыгул собак. За это нарушение могут начать карать штрафом до 50 тысяч рублей.