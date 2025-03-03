Прокуратура проверяет нарушение прав детей на образование в Приморье

Прокуратура Хасанского района Приморского края начала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних на образование в селе Безверхово. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало видеообращение жителей села Перевозное, которое они опубликовали в социальных сетях. В обращении сельчане рассказали, что 23 школьника и 4 воспитанника детского сада не могут регулярно посещать занятия из-за проблем с транспортом и состоянием дорог.
Как сообщает Telegram-канал прокуратуры, дети из Перевозного вынуждены пропускать уроки и занятия в детском саду из-за отсутствия организованного подвоза к образовательным учреждениям. По словам родителей, в текущем учебном году дети уже пропустили 29 дней в школе и садике. Среди причин называются нерегулярность автобусного сообщения и неудовлетворительное состояние дорожного покрытия.
Прокуратура намерена дать оценку соблюдению законодательства в сфере образования и безопасности дорожного движения. По результатам проверки планируется принять комплекс мер прокурорского реагирования. Уже сейчас прокурор района внес представление в адрес директора филиала «Хасанский» ОАО «Примавтодор» из-за ненадлежащего состояния дорожного полотна.
Видеообращение жителей Перевозного было записано 6 февраля, однако реакцию от надзорного ведомства оно получило только сейчас. Прокуратура подчеркивает, что вопросы устранения нарушений и организации образовательного процесса находятся на контроле ведомства.