Прокуратура проверяет нарушение прав детей на образование в Приморье

Прокуратура Хасанского района Приморского края начала проверку по факту нарушения прав несовершеннолетних на образование в селе Безверхово. Поводом для вмешательства надзорного ведомства стало видеообращение жителей села Перевозное, которое они опубликовали в социальных сетях. В обращении сельчане рассказали, что 23 школьника и 4 воспитанника детского сада не могут регулярно посещать занятия из-за проблем с транспортом и состоянием дорог.