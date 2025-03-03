Зеленский по-хамски отреагировал на призыв сенатора Грэма уйти в отставку

Зеленский в эфире американского телеканала грубо ответил на требование сенатора-республиканца Линдси Грэма уйти в отставку.
«Я могу дать гражданство, тогда его голос начнёт иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины», — цитирует высказывание Зеленского РИА Новости.
При этом Зеленский добавил, что американский сенатор является «очень правильным человеком».
Напомним, Грэм поддерживал Киев и пытался наладить отношения между Украиной и Соединёнными Штатами. Он принимал участие в разработке соглашения по ископаемым.
После того, как Зеленский устроил перепалку в Вашингтоне, сенатор заявил, что очень «раздосадован» провалом попыток построить диалог. Кроме того, он призвал Зеленского уйти в отставку.
Ранее пресс-секретарь презтидента Соединённых Штатов Дональда Трампа Каролин Левитт назвала Зеленского враждебным. Она подчеркнула, что визит Зеленского не был направлен на достижение мира на Украине.