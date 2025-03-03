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Зеленский по-хамски отреагировал на призыв сенатора Грэма уйти в отставку

Грэм поддерживал Киев и пытался наладить отношения между Украиной и США.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский в эфире американского телеканала грубо ответил на требование сенатора-республиканца Линдси Грэма уйти в отставку.

«Я могу дать гражданство, тогда его голос начнёт иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины», — цитирует высказывание Зеленского РИА Новости.

При этом Зеленский добавил, что американский сенатор является «очень правильным человеком».

Напомним, Грэм поддерживал Киев и пытался наладить отношения между Украиной и Соединёнными Штатами. Он принимал участие в разработке соглашения по ископаемым.

После того, как Зеленский устроил перепалку в Вашингтоне, сенатор заявил, что очень «раздосадован» провалом попыток построить диалог. Кроме того, он призвал Зеленского уйти в отставку.

Ранее пресс-секретарь презтидента Соединённых Штатов Дональда Трампа Каролин Левитт назвала Зеленского враждебным. Она подчеркнула, что визит Зеленского не был направлен на достижение мира на Украине.