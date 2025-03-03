Красноярцев приглашают на концерт музыки Nirvana в исполнении рок-оркестра

Музыканты уже посетили несколько городов. 6 марта оркестр выступит в Красноярске на сцене ДК Комбайностроителей. В программе — лучшие композиции со всех трех студийных альбомов Nirvana: от Bleach через Nevermind до In Utero. Дух 90-х оживет благодаря мощной подаче, глубокой эмоциональности и мастерству музыкантов. Аранжировки для струнных — скрипок, альтов и виолончелей — придадут знакомым трекам особую выразительность и атмосферность.