Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцев приглашают на концерт музыки Nirvana в исполнении рок-оркестра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ко дню рождения культового музыканта Курта Кобейна струнный оркестр Hard Rock Orchestra отправился в тур по России, чтобы исполнить культовые хиты группы Nirvana.

Источник: НИА Красноярск

Музыканты уже посетили несколько городов. 6 марта оркестр выступит в Красноярске на сцене ДК Комбайностроителей. В программе — лучшие композиции со всех трех студийных альбомов Nirvana: от Bleach через Nevermind до In Utero. Дух 90-х оживет благодаря мощной подаче, глубокой эмоциональности и мастерству музыкантов. Аранжировки для струнных — скрипок, альтов и виолончелей — придадут знакомым трекам особую выразительность и атмосферность.

Добавим, Hard Rock Orchestra — проект, созданный на основе всемирно известного симфонического оркестра RockestraLive. С 2018 года коллектив собирает полные залы по всей России — от Санкт-Петербурга до Магадана, а их аншлаговые концерты в Кремлевском дворце и выступления на федеральных телеканалах подтверждают высокий уровень исполнения.

Информационные партнеры гастрольного тура «НИА» приглашают на концерты оркестра в других городах.

12+

музыка