Последние слова девочки, чье предсмертное фото шокировало весь мир: от этой фразы разрывается сердце

Последняя фотография погибшей, которую сделал Фрэнк Фурнье, выиграла на World Press Photo of the Year в 1996 году. Фотограф рассказал, что, делая этот кадр, он чувствовал себя «совершенно бессильным перед этой маленькой девочкой, которая с мужеством и достоинством столкнулась со смертью». И единственное, что он мог сделать в тот момент, это сообщить о ее стойком характере всему миру.