Последние слова девочки, чье предсмертное фото шокировало весь мир: от этой фразы разрывается сердце

13-летняя Омайра Санчес Гарсон, которую придавило обломками собственного дома, смогла продержаться в ловушке вулканического грязевого потока в течение 60 часов, прежде чем умереть. Фотография ее последних минут покорила весь мир.
Как пишет издание LADbible, эта ужасная история произошла 13 ноября 1985 года в Колумбии, когда вулкан Невадо-дель-Руис низверг грязь каскадом на близлежащий город Армеро. Спасатели делали все возможное, чтобы помочь пострадавшим, в особенности 13-летнюю Омайру.
Ноги подростка оказались в ловушке: спасатели не смогли высвободить их. Чтобы удерживать Омайру на плаву, вокруг нее установили шину, а местные жители приносили еду и сладости, чтобы «поднять ей настроение».
Несмотря на обстоятельства, девочка-подросток улыбалась и казалась радостной. Однако после трех проведенных в ловушке дней, у нее появились галлюцинации. Омайра просила вытащить ее из воды, потому что ей нельзя опаздывать в школу. Глаза пострадавшей налились кровью, а руки стали кипельно-белыми.
«Мама, я так тебя люблю, папочка, я люблю тебя, брат, я люблю тебя», — это были последние слова, которые Омайра произнесла перед смертью.
Девочки-подростка не стало 16 ноября. Причину смерти обнаружили намного позже. При извлечении тела из воды, дайверы обнаружили, что ее ноги были прижаты крышей, а в них с неимоверной силой вцепилась покойная тетушка Омайры.
Последняя фотография погибшей, которую сделал Фрэнк Фурнье, выиграла на World Press Photo of the Year в 1996 году. Фотограф рассказал, что, делая этот кадр, он чувствовал себя «совершенно бессильным перед этой маленькой девочкой, которая с мужеством и достоинством столкнулась со смертью». И единственное, что он мог сделать в тот момент, это сообщить о ее стойком характере всему миру.
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