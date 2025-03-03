Новую канатную дорогу открыли на «Горе Соболиной» в Байкальске

На территории горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Байкальске прошло открытие новой канатной дороги, участие в котором приняла руководитель агентства по туризму Приангарья Евгения Найденова. Дорога осуществляет подъем на высоту более 1000 метров за семь минут, что в четыре раза быстрее, чем было ранее. Её протяженность составляет 2 км, а общая вместимость кабинок — 504 места. Предполагается, что за час на ней сможет подняться до 2000 человек, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области, эксперты отмечают, что строительство подъемника окажет мультипликативный эффект на развитие дальнейшей инфраструктуры города. Это поспособствует росту турпотока из России и других стран.
Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова подчеркнула, что горнолыжный курорт «Гора Соболиная» является одним из доступных для жителей региона мест горнолыжного отдыха, а также каждый год становится точкой притяжения туристов. Она также отметила, что в 2024 году курорт вошел в топ-7 мест популярных мест у путешественников в летний сезон.
«Это подчеркивает необходимость реновирования инфраструктуры, улучшения её в пользу гостя. Открытие новой канатной дороги — это потребность, которая необходима нынешнему туристу, поэтому на развитие инфраструктуры для комфортного отдыха важно делать особый упор, о чем также говорят на федеральном уровне: в рамках нацпроекта “Туризм и гостеприимство” с недавнего времени отдельно выделяются средства на обновление горнолыжной инфраструктуры», — заявила руководитель агентства по туризму Приангарья.
Дорога строилась при поддержке правительства региона. Корпорация развития Иркутской области заключила с инвестором займ по программе льготного кредитования на 400 млн рублей.