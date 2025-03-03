Новую канатную дорогу открыли на «Горе Соболиной» в Байкальске

На территории горнолыжного курорта «Гора Соболиная» в Байкальске прошло открытие новой канатной дороги, участие в котором приняла руководитель агентства по туризму Приангарья Евгения Найденова. Дорога осуществляет подъем на высоту более 1000 метров за семь минут, что в четыре раза быстрее, чем было ранее. Её протяженность составляет 2 км, а общая вместимость кабинок — 504 места. Предполагается, что за час на ней сможет подняться до 2000 человек, пишет ИА IrkutskMedia.