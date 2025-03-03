В Перми с начала года резко упала посещаемость кинотеатров

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино опубликовала данные по посещаемости в кинотеатрах России. В Перми посещаемость с начала января по 23 февраля упала на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Перми кинотеатры продали около 360 тыс. билетов. Из-за роста цен на билеты выручка кинотеатров сократилась на 5% до 164 млн руб. В среднем билет в кино в этот период стоил 462 ₽.
Спад фиксируется в целом по стране. Эксперты объясняют это малым количеством громких премьер и ростом цен на билеты, отметило издание «Текст».
По состоянию на 2 марта средняя цена билетов в кинотеатры составляет 444,8 ₽. В число лидеров кинопроката входят фильмы: «Пророк. История Александра Пушкина», «Красный шелк» и «Северный полюс».