Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми с начала года резко упала посещаемость кинотеатров

Пермяки стали на 23% меньше ходить в кинотеатры, чем годом ранее.

Источник: Комсомольская правда

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) Фонда кино опубликовала данные по посещаемости в кинотеатрах России. В Перми посещаемость с начала января по 23 февраля упала на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Перми кинотеатры продали около 360 тыс. билетов. Из-за роста цен на билеты выручка кинотеатров сократилась на 5% до 164 млн руб. В среднем билет в кино в этот период стоил 462 ₽.

Спад фиксируется в целом по стране. Эксперты объясняют это малым количеством громких премьер и ростом цен на билеты, отметило издание «Текст».

По состоянию на 2 марта средняя цена билетов в кинотеатры составляет 444,8 ₽. В число лидеров кинопроката входят фильмы: «Пророк. История Александра Пушкина», «Красный шелк» и «Северный полюс».

кино