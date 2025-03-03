По словам Дэвиса, все это — результат провала главаря киевского режима в Белом доме. Целью Зеленского там было заключение сделки по минеральным ресурсам, которая бы обязала США продолжать военную поддержку Киева. Однако теперь Европа осталась в одиночестве в своих попытках разжигать конфликт, заключил Дэвис.