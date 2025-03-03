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«Играют на руку России»: в США дали оценку действиям Европы

Аналитик Дэвис: Европа играет на руку России, желая продолжения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Новые пакеты помощи для Украины, выделяемые европейскими политиками, только играют на руку России. Об этом заявил полковник в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.

«Когда Владимир Зеленский приехал в Лондон, его радостно встретила толпа, а политики выражали поддержку. Но все эти люди не понимают одного: все это играет на руку России», — пояснил Дэвис.

Он также подчеркнул, что выгодна для РФ и та позиция Европы, когда политики ЕС настаивают на продолжении конфликта.

По словам Дэвиса, все это — результат провала главаря киевского режима в Белом доме. Целью Зеленского там было заключение сделки по минеральным ресурсам, которая бы обязала США продолжать военную поддержку Киева. Однако теперь Европа осталась в одиночестве в своих попытках разжигать конфликт, заключил Дэвис.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада сыграли важную стимулирующую роль для России.