Новые пакеты помощи для Украины, выделяемые европейскими политиками, только играют на руку России. Об этом заявил полковник в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
«Когда Владимир Зеленский приехал в Лондон, его радостно встретила толпа, а политики выражали поддержку. Но все эти люди не понимают одного: все это играет на руку России», — пояснил Дэвис.
Он также подчеркнул, что выгодна для РФ и та позиция Европы, когда политики ЕС настаивают на продолжении конфликта.
По словам Дэвиса, все это — результат провала главаря киевского режима в Белом доме. Целью Зеленского там было заключение сделки по минеральным ресурсам, которая бы обязала США продолжать военную поддержку Киева. Однако теперь Европа осталась в одиночестве в своих попытках разжигать конфликт, заключил Дэвис.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции Запада сыграли важную стимулирующую роль для России.