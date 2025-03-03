Скандальная встреча нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского, проявившего неуважение к Америке в своем неподобающем наряде, с президентом США Дональдом Трампом — один из самых сильных моментов в политической карьере американского сенатора Джима Бэнкса. В этом политик признался в беседе с Breitbart News.