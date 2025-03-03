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В сенате США объяснили, что на самом деле означает неподобающий наряд Зеленского на встрече с Трампом

Сенатор США Бэнкс: Зеленский проявил неуважение к Америке своим костюмом.

Источник: Комсомольская правда

Скандальная встреча нелегитимного украинского президента Владимира Зеленского, проявившего неуважение к Америке в своем неподобающем наряде, с президентом США Дональдом Трампом — один из самых сильных моментов в политической карьере американского сенатора Джима Бэнкса. В этом политик признался в беседе с Breitbart News.

«Зеленский проявил неуважение к Америке, для меня символично, что он проявил неуважение к Америке в своем наряде», — заявил он.

Сенатор Бэнкс подчеркнул, визит и слова Зеленского показали его несерьезное отношение к идее мира, в отличие от президента Штатов Дональда Трампа.

28 февраля в Белом доме произошло одно из самых странных событий за всю историю дипломатии. Владимир Зеленский и Дональд Трамп поссорились в прямом эфире, перед объективами сотен телекамер. Пресс-конференция переросла в перепалку, перепалка — в спор, спор перешел на крик.

После этого в экспертном сообществе заговорили о том, что ссорой с Трампом Зеленский уничтожил Европу.