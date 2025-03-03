Великий пост в 2025 году начался 3 марта

Он рассказал, что 3 марта начинается основная часть поста. В первые два дня христиане не употребляют в пищу ничего, кроме воды. Все остальное считается неприличным. В другие дни верующие едят растительную пищу. Однако по особым датам разрешены и продукты животного происхождения.