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Великий пост в 2025 году начался 3 марта

За семь недель до Пасхи, 3 марта, начался Великий пост.

Источник: Комсомольская правда

Великий пост считается самым строгим. Православные христиане воздерживаются от любой пищи животного происхождения. Великий пост традиционно начинается за семь недель до наступления Пасхи, напомнил в эфире радио «Комсомольская правда» священник Владимир Волков.

Он рассказал, что 3 марта начинается основная часть поста. В первые два дня христиане не употребляют в пищу ничего, кроме воды. Все остальное считается неприличным. В другие дни верующие едят растительную пищу. Однако по особым датам разрешены и продукты животного происхождения.

«Прежде всего, здесь мы видим послабление на рыбу. Это происходит 7 апреля, в Святой день Благовещения. А в Лазареву субботу послабляется до рыбы и икры, и на вербное воскресенье допускается также рыба», — пояснил Владимир Волков.

Во время Великого поста рекомендуется совершать как можно больше добрых поступков. Кроме того, важно бороться со сквернословием.