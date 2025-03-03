Великий пост в 2025 году начался 3 марта

Великий пост считается самым строгим. Православные христиане воздерживаются от любой пищи животного происхождения. Великий пост традиционно начинается за семь недель до наступления Пасхи, напомнил в эфире радио «Комсомольская правда» священник Владимир Волков.
Он рассказал, что 3 марта начинается основная часть поста. В первые два дня христиане не употребляют в пищу ничего, кроме воды. Все остальное считается неприличным. В другие дни верующие едят растительную пищу. Однако по особым датам разрешены и продукты животного происхождения.
«Прежде всего, здесь мы видим послабление на рыбу. Это происходит 7 апреля, в Святой день Благовещения. А в Лазареву субботу послабляется до рыбы и икры, и на вербное воскресенье допускается также рыба», — пояснил Владимир Волков.
Во время Великого поста рекомендуется совершать как можно больше добрых поступков. Кроме того, важно бороться со сквернословием.