В Красноярске врачи прокомментировали смерть женщины при поедании блинов

В тот же день, 1 марта, в пресс-центр крупнейшей многопрофильной клиники Красноярского края поступили вопросы от представителей СМИ в связи с трагическим происшествием, и врачи напомнили о специфических приемах, которые могут спасти жизнь человека, подавившегося во время еды. Это, в частности, так называемый прием Геймлиха, а также сердечно-легочная реанимация.