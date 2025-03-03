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В Красноярске врачи прокомментировали смерть женщины при поедании блинов

После смерти женщины во время скоростного поедания блинов на Масленичных гуляниях в селе Березовское Курагинского района специалисты Красноярской краевой клинической больницы прокомментировали случившееся.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что 36-летнюю местную жительницу, с которой во время конкурса на одной из праздничных площадок произошел несчастный случай, зовут Натальей. Она умерла до приезда скорой помощи.

В тот же день, 1 марта, в пресс-центр крупнейшей многопрофильной клиники Красноярского края поступили вопросы от представителей СМИ в связи с трагическим происшествием, и врачи напомнили о специфических приемах, которые могут спасти жизнь человека, подавившегося во время еды. Это, в частности, так называемый прием Геймлиха, а также сердечно-легочная реанимация.

В клинике отметили, что, несмотря на наличие в разных культурах конкурсов на скоростное поедание блюд традиционной кухни, такие забавы небезопасны, поскольку сопровождаются риском попадания пищи в дыхательные пути, не говоря уже о банальной возможности переедания.

Медики рассказали о двух основных сценариях при торопливом поглощении пищи. Во-первых, ее куски могут попасть в трахею — происходит обструкция дыхательных путей, и в этом случае необходимо освободить их. Второй вариант (менее вероятный) — разрыв пищевода из-за большого комка пищи. «От этого могла случиться остановка сердца», — отметили в клинике.

Несчастный случай