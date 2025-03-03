Все сделали разные выводы из неудавшихся переговоров американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Их словесная перепалка доказала, что для Вашингтона нет ничего важнее национального суверенитета, считает колумнист Рональд Бити.
По его словам, американский народ долгое время жил во лжи. Ушедшая администрация США продавала населению идею процветания государства за счет вечных войн. Однако Дональд Трамп разрушил эти иллюзии. Вместе с тем, конечно, образовалось немало других проблем. Например, ссора Вашингтона с Зеленским.
«Для либералов — скандал, а для консерваторов, придерживающихся принципа “Америка превыше всего”, — стимул, смелое утверждение национального суверенитета над глобалистскими путами», — заключил Рональд Бити.
Американские сенаторы разочаровались в Зеленском. Он должен был пойти навстречу Вашингтону, а не препираться. Бывший комик решил, что он умнее всех.