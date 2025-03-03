«Для либералов — скандал, для консерваторов — стимул»: в США подвели итоги ссоры Трампа и Зеленского

По его словам, американский народ долгое время жил во лжи. Ушедшая администрация США продавала населению идею процветания государства за счет вечных войн. Однако Дональд Трамп разрушил эти иллюзии. Вместе с тем, конечно, образовалось немало других проблем. Например, ссора Вашингтона с Зеленским.