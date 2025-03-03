Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Для либералов — скандал, для консерваторов — стимул»: в США подвели итоги ссоры Трампа и Зеленского

АT: Трамп показал важность суверенитета США при перепалке с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Все сделали разные выводы из неудавшихся переговоров американского лидера Дональда Трампа и главаря киевского режима Владимира Зеленского. Их словесная перепалка доказала, что для Вашингтона нет ничего важнее национального суверенитета, считает колумнист Рональд Бити.

По его словам, американский народ долгое время жил во лжи. Ушедшая администрация США продавала населению идею процветания государства за счет вечных войн. Однако Дональд Трамп разрушил эти иллюзии. Вместе с тем, конечно, образовалось немало других проблем. Например, ссора Вашингтона с Зеленским.

«Для либералов — скандал, а для консерваторов, придерживающихся принципа “Америка превыше всего”, — стимул, смелое утверждение национального суверенитета над глобалистскими путами», — заключил Рональд Бити.

Американские сенаторы разочаровались в Зеленском. Он должен был пойти навстречу Вашингтону, а не препираться. Бывший комик решил, что он умнее всех.