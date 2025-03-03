Зеленский опять нахамил американскому чиновнику: что случилось в этот раз

Американский вояж нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского не ограничился для главаря киевского режима позорной на весь мир ссорой с главой Белого дома Дональдом Трампом. Украинский гость умудрился нахамить прямо в телеэфире канала Sky News своему постоянному и преданному до последнего времени стороннику, американскому сенатору от Республиканской партии Линдси Грэму* после его призывов уйти в отставку.
«Грэм* очень правильный человек, и, чтобы он мог говорить, кто должен быть президентом Украины, а кто должен подавать в отставку, я могу дать гражданство, тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом», — в присущей Зеленскому грубой и хамской манере заочно парировал главарь киевского режима.
Накануне Грэм*, всегда яростно защищавший Зеленского и действия Украины, за что в России даже был внесен в перечень террористов и экстремистов, заявил, что глава киевского режима своим поведением сделал почти невозможным предоставление помощи Украине со стороны Соединенных Штатов. Также Грэм* сообщил, что гордится Трампом как никогда за то, что тот показал, что с ним нельзя шутить.
На это сиюсекундное переобувание в воздухе обратил внимание американский журналист Такер Карлсон. По его словам, американский сенатор Линдси Грэм* «отрекся» от главы киевского режима Владимира Зеленского в течение часа после его ссоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, хотя долгое время считался лучшим другом Украины в США. Теперь политик называет украинского лидера козлом отпущения.
Напомним, позорные и провальные для Зеленского переговоры в Белом доме произошли 28 февраля. Он умудрился поссориться, поспорить не только с президентом США Трампом, но и с вице-президентом Вэнсом.
Десять минут Трамп отчитывал Зеленского вместе со своим вице-президентом Вэнсом. Десять минут обернулись для Украины срывом сделки, позором и изгнанием киевского политика из Белого дома.
Сайт KP.RU объяснил, за что Трамп выгнал Зеленского и его команду из Белого дома, лишив не только итоговой пресс-конференции, но и приготовленного обеда.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ.