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Красноярцы отсудили 4,8 млн рублей у мебельной фабрики

Жители Красноярского края подали иски мебельной фабрики и отсудили 4,8 млн рублей за непоставленную вовремя мебель.

Источник: AP 2024

Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Иски подал 21 житель региона. Все они заключили договоры на изготовление и доставку разной мебели, но компания заказ вовремя не выполнила. Когда недовольные клиенты потребовали вернуть деньги, то получили отказ от фабрики. Общая сумма ущерба составила 854 тысячи рублей.

По решению суда с компании взыскали 4 миллиона 770 тысяч рублей: стоимость мебели — 854 тысячи, неустойка за нарушение сроков — 865 тысяч, неустойка за отказ вернуть деньги — 958 тысяч, моральный ущерб — 521 тысяча, штраф — 1,5 млн рублей.

Решение суда вступило в законную силу.