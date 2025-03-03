Красноярцы отсудили 4,8 млн рублей у мебельной фабрики

Иски подал 21 житель региона. Все они заключили договоры на изготовление и доставку разной мебели, но компания заказ вовремя не выполнила. Когда недовольные клиенты потребовали вернуть деньги, то получили отказ от фабрики. Общая сумма ущерба составила 854 тысячи рублей.