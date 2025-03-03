Красноярцы отсудили 4,8 млн рублей у мебельной фабрики

Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.
Иски подал 21 житель региона. Все они заключили договоры на изготовление и доставку разной мебели, но компания заказ вовремя не выполнила. Когда недовольные клиенты потребовали вернуть деньги, то получили отказ от фабрики. Общая сумма ущерба составила 854 тысячи рублей.
По решению суда с компании взыскали 4 миллиона 770 тысяч рублей: стоимость мебели — 854 тысячи, неустойка за нарушение сроков — 865 тысяч, неустойка за отказ вернуть деньги — 958 тысяч, моральный ущерб — 521 тысяча, штраф — 1,5 млн рублей.
Решение суда вступило в законную силу.