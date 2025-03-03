Синоптики прогнозируют в Башкирии метель и снежные заносы

В ближайшие дни в Башкирии сохранится неблагоприятная погода. Синоптики Башгидромета прогнозируют снегопад и сильный порывистый ветер.
В понедельник, 3 марта, ожидается небольшой снег. Днем воздух прогреется до −2,-7°.
Во вторник, 4 марта, местами будет сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит −9,-14°, при прояснениях будет до −19°. Днем потеплеет до −1,-6°.
В среду, 5 марта, осадки усилятся — пойдет снег, местами — метель, днем в некоторых районах гололед. На дорогах будут снежные заносы и накат, а также гололедица. Ночью похолодает до −5,-10°, днем потеплеет до +1,-4°.