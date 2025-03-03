Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики прогнозируют в Башкирии метель и снежные заносы

Днем температура воздуха поднимется выше нуля.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 50% 763 мм рт. ст. +7°
Источник: АиФ

В ближайшие дни в Башкирии сохранится неблагоприятная погода. Синоптики Башгидромета прогнозируют снегопад и сильный порывистый ветер.

В понедельник, 3 марта, ожидается небольшой снег. Днем воздух прогреется до −2,-7°.

Во вторник, 4 марта, местами будет сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит −9,-14°, при прояснениях будет до −19°. Днем потеплеет до −1,-6°.

В среду, 5 марта, осадки усилятся — пойдет снег, местами — метель, днем в некоторых районах гололед. На дорогах будут снежные заносы и накат, а также гололедица. Ночью похолодает до −5,-10°, днем потеплеет до +1,-4°.