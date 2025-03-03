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Ветеринары были в шоке, когда достали это из желудка 8-месячного терьера

Ветеринары достали комок резины и шерсти из желудка терьера в Усть-Илимске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Натуральная еда и промышленный корм. Такое питание было у 8-месячного йоркширского терьера из Усть-Илимска. Вроде все как положено для этой породы, но только целых три дня у пса была рвота и понос. Сам щенок вялый, а воду пьет в небольшом количестве. Об этом сообщили в Ассоциации ветеринарии Иркутской области.

— При осмотре ветврач, пальпировав брюшную стенку, определила болезненность. Рентген-снимок показал, что в области желудка есть тень с неровными краями и средней рентгенплотности, — поделилась начальник Усть-Илимской СББЖ Марина Каримова.

Оценив состояние щенка, врачи решили незамедлительно доставать этот комок. Им оказались спрессованные куски резины, колбасной пленочной оболочки и шерсти. Сейчас терьеру уже лучше и он проходит восстановление.