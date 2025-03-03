В Омской области завершилась спартакиада «Праздник Севера — 2025»

«Завершаем этот огромный спортивный праздник, благодарю район за всю ту работу, что была сделана, за организацию такого события. А еще поздравляю Азовский район с победой! Это дорогого стоит, ведь отмечать победу на родной земле особенно приятно!», — отметил министр спорта Омской области Алексей Ленберг.