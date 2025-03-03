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В Омской области завершилась спартакиада «Праздник Севера — 2025»

Азовский район победил в общекомандном зачете 55-го областного «Праздника Севера».

Источник: Комсомольская правда

В Азовском районе прошло закрытие традиционного для Омской области спортивно-культурного праздника. Победителем «Праздника Севера — 2025» в общекомандном зачете стал Азовский район.

Состязания проходили по пяти видам спорта: мотокросс, соревнования спортивных семей, лыжные гонки, мини-футбол на снегу и хоккей. Азовские спортсмены одержали победу в мотокроссе, обойдя команды Оконешниковского и Называевского районов. В соревнованиях спортивных семей Азовский район также завоевал золото в категории семей с девочками 2014 года рождения и младше.

Стас Синявский.

В заключительный день соревнований Азовский район завоевал медали в мини-футболе (3 место) и лыжных гонках (2 место). В хоккейном турнире команда Азово уступила в борьбе за бронзу команде Нововаршавского района.

«Завершаем этот огромный спортивный праздник, благодарю район за всю ту работу, что была сделана, за организацию такого события. А еще поздравляю Азовский район с победой! Это дорогого стоит, ведь отмечать победу на родной земле особенно приятно!», — отметил министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

По итогам всех соревнований Азовский район стал чемпионом, опередив Исилькульский (2 место) и Тарский (3 место) районы. В следующем году «Праздник Севера» примет Таврический район.

Ранее мы писали, что «Авангард» уверенно победил «Спартак» в Москве.