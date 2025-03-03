В Госдуме перечислили изменения в предоставлении налоговых вычетов в 2025 году

«Его лимит остаётся прежним — 2 миллиона рублей, но размер возврата увеличивается при разных ставках. Если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, что позволяло получить максимум 260 тысяч рублей, то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ», — пояснил парламентарий.
Так, россияне, которые платят налог по ставке 22%, смогут получить до 440 тысяч рублей возврата. До 660 тысяч увеличится и возврат по ипотечным процентам. В результате налогоплательщик с высокими доходами сможет получить до 1,1 миллиона рублей возврата, используя оба вычета.
Кроме того, в 2025 году повышается предельный доход для стандартных вычетов на детей — до 450 тысяч рублей. Размеры вычетов также пересматриваются: на первого ребёнка — 1,4 тысячи рублей, на второго — 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих — 6 тысяч рублей, а на ребёнка-инвалида — 12 тысяч рублей. Появится и новый стандартный вычет в 18 тысяч рублей для граждан, сдавших нормы ГТО и получивших знак отличия.
Лимит социальных вычетов повышается до 150 тысяч рублей, а размер вычета на обучение ребёнка увеличивается до 110 тысяч рублей. Изменения коснутся и инвестиционного вычета за пополнение ИИС, где максимальный возврат составит 88 тысяч рублей при ставке 22%.
Ранее Life.ru напомнил о возможности получить налоговый вычет за занятия спортом. Например, можно получить компенсацию за покупку абонементов в фитнес-клубы.