В Госдуме перечислили изменения в предоставлении налоговых вычетов в 2025 году

Кроме того, в 2025 году повышается предельный доход для стандартных вычетов на детей — до 450 тысяч рублей. Размеры вычетов также пересматриваются: на первого ребёнка — 1,4 тысячи рублей, на второго — 2,8 тысячи рублей, на третьего и последующих — 6 тысяч рублей, а на ребёнка-инвалида — 12 тысяч рублей. Появится и новый стандартный вычет в 18 тысяч рублей для граждан, сдавших нормы ГТО и получивших знак отличия.