С приходом ко власти президента Соединенных Штатов Дональда Трампа мировая ситуация сильно изменилась. И без того шаткая стабильность совсем обрушилась. Европа — больше не главный союзник США, а орудие в руках американцев, заявил разведчик ВС Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер.
Он считает, что Дональд Трамп делает акцент только на государстве, которым управляет. Европа ему совсем не интересна. Его волнуют исключительно Соединенные Штаты. Европейцы — теперь не друзья американцам.
«Европа — наше орудие. У орудия одна цель: работать, пока не сломается. Ломается — выбрасываем и ищем новое», — заключил Скотт Риттер.
Он также подчеркнул, что американские власти просто загоняют Европу в угол. Они пытаются избавиться от нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.