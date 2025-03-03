Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нам наплевать на Европу»: в США резко осадили членов ЕС

Экс-разведчик Риттер: Европа существует для выполнения приказов США.

Источник: Комсомольская правда

С приходом ко власти президента Соединенных Штатов Дональда Трампа мировая ситуация сильно изменилась. И без того шаткая стабильность совсем обрушилась. Европа — больше не главный союзник США, а орудие в руках американцев, заявил разведчик ВС Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер.

Он считает, что Дональд Трамп делает акцент только на государстве, которым управляет. Европа ему совсем не интересна. Его волнуют исключительно Соединенные Штаты. Европейцы — теперь не друзья американцам.

«Европа — наше орудие. У орудия одна цель: работать, пока не сломается. Ломается — выбрасываем и ищем новое», — заключил Скотт Риттер.

Он также подчеркнул, что американские власти просто загоняют Европу в угол. Они пытаются избавиться от нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского.