«Нам наплевать на Европу»: в США резко осадили членов ЕС

С приходом ко власти президента Соединенных Штатов Дональда Трампа мировая ситуация сильно изменилась. И без того шаткая стабильность совсем обрушилась. Европа — больше не главный союзник США, а орудие в руках американцев, заявил разведчик ВС Соединенных Штатов в отставке Скотт Риттер.