В Башкирии с молотка пустят арестованные автомобили

Конфискованные у владельцев за долги транспортные средства выставило на торги территориальное управление Росимущества. Аукцион пройдет 24 марта. Всего будет 23 лота. Многие из них объединенные, то есть за раз можно купить сразу несколько транспортных средств.
Распродадут большое количество автомобилей:
Lada Samara 2005 года выпуска. Начальная цена — 77 000 рублей;
Renault Sandero 2014 года выпуска. Начальная цена — 410 511 тысяч рублей;
Lada Samara 2011 года выпуска. Начальная цена — 77 622 рубля;
ВАЗ 21124 2015 года выпуска. Начальная цена — 42 622 рубля;
ВАЗ 219000 2012 года выпуска. Начальная цена — 152 445 рублей;
ВАЗ 21144 2008 года выпуска. Начальная цена — 114 333 рубля;
Geely Emgrand 2013 года выпуска, ВАЗ-21063 1993 года выпуска, Lada Samara 2009 года выпуска, Богдан 2110 2011 года выпуска, Lada 111730 2012 года выпуска. Начальная цена за все лоты — 512 847 рублей;
Toyota Corolla 2012 года выпуска, Daewoo Gentra 2014 года выпуска, ВАЗ 21104 2006 года выпуска, Lada 211240 2008 года выпуска, мотоцикл (скутер). Начальная цена за все лоты — 949 963 рубля;
Lada Samara 2010 года выпуска, Lada Priora 2008 года выпуска, Audi A3 1999 года выпуска, Volkswagen Golf 2012 года выпуска. Начальная цена за все лоты — 83 289 рублей.
Со всем списком выставленного на аукцион имущества можно ознакомиться на сайте «ГИС-Торги». Заявки на участие примут до 18 марта.