В Узбекистане предлагают замену иностранным терминам на узбекские аналоги

Ученые Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Узбекистана разработали узбекские аналоги для ряда иностранных терминов. Эти варианты пока не окончательные — рабочая группа открыта для предложений и обсуждений.
В списке представлено 30 новых терминов, среди которых:
- Айсберг → Музтоғ
- Дискуссия → Бахс, мунозара
- Инструмент → Иш қуроли
- Лидер → Йўлбошчи, етакчи
- Доставка → Етказиш
- Светофор → Йўлчироқ
- Эксплуатация → Фойдаланиш
- Селфи → Ўзчекам
- Кэшбэк → Ҳадя-қайтим
- Навигатор → Йўллагич
- Внедорожник → Йўлтанламас