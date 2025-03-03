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В Узбекистане предлагают замену иностранным терминам на узбекские аналоги

Комиссия по терминам представила список из 30 новых слов и приглашает к обсуждению, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Ученые Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Узбекистана разработали узбекские аналоги для ряда иностранных терминов. Эти варианты пока не окончательные — рабочая группа открыта для предложений и обсуждений.

В списке представлено 30 новых терминов, среди которых:

  • Айсберг → Музтоғ
  • Дискуссия → Бахс, мунозара
  • Инструмент → Иш қуроли
  • Лидер → Йўлбошчи, етакчи
  • Доставка → Етказиш
  • Светофор → Йўлчироқ
  • Эксплуатация → Фойдаланиш
  • Селфи → Ўзчекам
  • Кэшбэк → Ҳадя-қайтим
  • Навигатор → Йўллагич
  • Внедорожник → Йўлтанламас