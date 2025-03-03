В Омской области завершился IТ-чемпионат по программированию дронов «АэроСТЕМ»

В Омской области прошел первый IT-чемпионат по программированию дронов. Всего в состязания приняли участие 54 команды со всей области. Команды соревновались в двух дисциплинах: «Код полета» и «Фиджитал-спорт», обе дисциплины позволяют проявить навыки оператора дрона.
Чемпионат организован Министерством цифрового развития и связи Омской области, Омским государственным техническим университетом (ОмГТУ), Центром образования и инноваций «Стем» и региональным молодежным движением «Движение Первых». Круглогодичный марафон ИТ-чемпионатов проходит при поддержке главы региона.
Победителями в дисциплине «Код полета» стали команды «ОмГПУ» (в категории новички), а в категории профессионалы — «Стем Дроны». Во второй конкурсной дисциплине «Фиджитал-спорт» победу одержали команды «Кванториум 55» (1 категория новички и 2 категория профи).
В этом году пройдут еще пять соревнований по кибербезопасности, искусственному интеллекту, разработке программного обеспечения и робототехнике.
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