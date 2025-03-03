В Омской области завершился IТ-чемпионат по программированию дронов «АэроСТЕМ»

В Омской области прошел первый IT-чемпионат по программированию дронов. Всего в состязания приняли участие 54 команды со всей области. Команды соревновались в двух дисциплинах: «Код полета» и «Фиджитал-спорт», обе дисциплины позволяют проявить навыки оператора дрона.