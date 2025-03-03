Депутат Милонов предложил лишить Украину армии после окончания СВО

К сожалению, очень часто вижу, как некоторые мои идеи искажаются, но уже ничего с этим сделать не могу. Придумали какую-нибудь ерунду и начинают тиражировать. Якобы я подал в суд на Мадонну. Да не подавал я в суд на Мадонну. Или писали, что я против преподавания теории Дарвина. Я всего-навсего говорил, что теория — это предположение, гипотеза. Если есть одна гипотеза, то есть и другая. Почему мы одну преподаем, а другую не преподаем?