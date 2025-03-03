Омский клуб «Авангард» стал одним из главных претендентов на Кубок Гагарина

На днях «Авангард» провёл успешный выездной матч против московского «Спартака», одержав уверенную победу со счётом 5:1. Шайбы забросили Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьёв, Константин Окулов и Алекс Грант. Это был уже восьмой матч подряд, в котором команда одерживает победу. С этими результатами «Авангард» набрал 74 очка и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.