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Омский клуб «Авангард» стал одним из главных претендентов на Кубок Гагарина

Бывший глава совета директоров омского клуба «Авангард» Александр Крылов поделился своим мнением о команде.

Источник: Om1 Омск

Александр Крылов, бывший председатель совета директоров омского клуба «Авангард», высказал мнение, что команда в этом сезоне является одним из претендентов на Кубок Гагарина. Об этом Крылов сообщил в интервью на «Матч ТВ».

На днях «Авангард» провёл успешный выездной матч против московского «Спартака», одержав уверенную победу со счётом 5:1. Шайбы забросили Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьёв, Константин Окулов и Алекс Грант. Это был уже восьмой матч подряд, в котором команда одерживает победу. С этими результатами «Авангард» набрал 74 очка и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.

По словам Крылова, у «Авангарда» есть чёткая команда и сильный тренерский штаб. Он искренне рад, что команда показывает интересную игру и уверенно приближается к своей цели — Кубку Гагарина.

Напомним, что Александр Крылов возглавлял совет директоров клуба с 2018 года, а в мае 2023-го решил покинуть свой пост.

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