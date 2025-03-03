Омский клуб «Авангард» стал одним из главных претендентов на Кубок Гагарина

Александр Крылов, бывший председатель совета директоров омского клуба «Авангард», высказал мнение, что команда в этом сезоне является одним из претендентов на Кубок Гагарина. Об этом Крылов сообщил в интервью на «Матч ТВ».
На днях «Авангард» провёл успешный выездной матч против московского «Спартака», одержав уверенную победу со счётом 5:1. Шайбы забросили Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьёв, Константин Окулов и Алекс Грант. Это был уже восьмой матч подряд, в котором команда одерживает победу. С этими результатами «Авангард» набрал 74 очка и занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ.
По словам Крылова, у «Авангарда» есть чёткая команда и сильный тренерский штаб. Он искренне рад, что команда показывает интересную игру и уверенно приближается к своей цели — Кубку Гагарина.
Напомним, что Александр Крылов возглавлял совет директоров клуба с 2018 года, а в мае 2023-го решил покинуть свой пост.