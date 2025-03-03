Стал известен график выплат пенсий и пособий в марте 2025 в Новосибирске

В соцсетях Отделения СФР по Новосибирской области появилась информация о графике выплат пенсий и пособий в марте 2025 года.
Специалисты заметили: выплаты перечисляются за прошедший месяц, а пенсии, наоборот, за текущий.
Так, 3 марта жители получат пособия: единовременное на детей до 17 лет и беременным женщинам; по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям; в связи с рождением/усыновлением первого ребёнка до 3-х лет; ежемесячное на детей военнослужащих.
5 марта стоит ожидать перечисления ежемесячной выплаты из средств маткапитала.
Из-за того, что 8 марта выпало на воскресенье, то пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям перечислят в банки 7 марта.
Пенсии первым потоком поступят 11 марта, а вторым — 21-го числа. Отмечается: те, кто получает выплату в почтовых отделениях, зависят от графика работы «Почты России».
«Выплаты перечисляются в течение всего дня. Зачисление средств на счета (карты) производит банк. По вопросам зачисления средств необходимо обращаться в “свой” банк», — говорится в сообщении ведомства.