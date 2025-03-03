Стал известен график выплат пенсий и пособий в марте 2025 в Новосибирске

Так, 3 марта жители получат пособия: единовременное на детей до 17 лет и беременным женщинам; по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям; в связи с рождением/усыновлением первого ребёнка до 3-х лет; ежемесячное на детей военнослужащих.