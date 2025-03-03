Бастрыкин поручил доложить о ситуации с отловом бродячих собак в Новосибирске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по ситуации с бродячими собаками в Новосибирске. Горожане обеспокоены тем, что меры по отлову агрессивных животных не принимаются. Соответствующее обращение поступило в информационный центр СК России.
Так, в феврале этого года собаки набросились на 16-летнюю девушку и укусили её за руку. Нападению бродячих собак подвергались и другие новосибирцы.
В следственном управлении СКР по Новосибирской области по данному обращению начали процессуальную проверку. Председатель следкома поручил руководителю СУ СК РФ по региону Евгению Долгалеву доложить о её результатах. Ход проверки контролируется центральным аппаратом ведомства.
Напомним, что недавно неподалёку от левобережного мусорного полигона бродячие собаки растерзали женщину. Она скончалась до приезда скорой помощи. По словам очевидца, агрессивных псов было около 6−10.