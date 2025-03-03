Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юрий Борисов не взял «Оскар»

Новосибирский режиссёр Роман Медведев в разговоре с журналистом редакции Om1 Новосибирск Романом Софиным отметил, что итог награждения был предсказуем, так как ближе к церемонии становилось очевидно, что статуэтку заберет Киран Калкин. Однако, по его мнению, сам факт номинации Борисова стал огромным прорывом, а поддержка Роберта Дауни-младшего, который на сцене обратился к актёру со словами «у тебя большое будущее», говорит о том, что Голливуд уже открыл перед ним двери.