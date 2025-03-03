Новосибирский режиссёр объяснил, почему Юрий Борисов не взял «Оскар»

Российский актёр Юрий Борисов был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Анора» режиссёра Шона Бейкера. Однако статуэтку в этой номинации забрал Киран Калкин за свою работу в фильме «Реальная боль». Несмотря на это, Борисов получил признание мирового кинематографического сообщества и высокую оценку коллег.
Новосибирский режиссёр Роман Медведев в разговоре с журналистом редакции Om1 Новосибирск Романом Софиным отметил, что итог награждения был предсказуем, так как ближе к церемонии становилось очевидно, что статуэтку заберет Киран Калкин. Однако, по его мнению, сам факт номинации Борисова стал огромным прорывом, а поддержка Роберта Дауни-младшего, который на сцене обратился к актёру со словами «у тебя большое будущее», говорит о том, что Голливуд уже открыл перед ним двери.
Почему команда «Анора» оказалась одной из лучших на «Оскаре»?
Роман Медведев подчеркнул, что команда фильма «Анора» показала невероятную сплочённость. Он напомнил, как на церемонии награждения Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн искренне радовались победе Майки Монро, сыгравшей главную роль в фильме. По его словам, в этой команде никто не воспринимает «Оскар» как индивидуальную награду, и каждая победа фильма — заслуга всех, кто принимал участие в съёмках.
Юрий Борисов — «секретное оружие» Голливуда?
Режиссер Шон Бейкер назвал Борисова «секретным оружием», сравнив его с Райаном Гослингом. Сам же актёр отнесся к такой характеристике скромно, заявив, что он просто обычный человек.
На красной дорожке Борисов появился вместе с Маркoм Эйдельштейном, а его выступление в Голливуде привлекло внимание к российским актёрам на мировой сцене. Несмотря на то, что статуэтка ушла к другому номинанту, участие в церемонии и признание со стороны мирового кинематографа может стать новой возможностью для карьеры Борисова в Голливуде.