Энергоаудиторы в Омске могут зарабатывать до 125 тысяч рублей в месяц

35−45 тыс. рублей — для кандидатов с неполным высшим образованием и знанием методик технического обследования, расчётов потерь энергоресурсов, работы с программами для инженерных сетей. Требуется опыт от 1 года. 45−55 тыс. рублей — для специалистов с высшим образованием в сфере энергетики, опытом написания технических отчётов и знанием нормативных документов. 55−90 тыс. рублей — для профессионалов с квалификационным аттестатом энергоаудитора и опытом проведения энергообследований. Возможны командировки. 90−125 тыс. рублей — для специалистов с опытом руководящей работы и разработки стратегии энергосбережения.