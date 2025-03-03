Энергоаудиторы в Омске могут зарабатывать до 125 тысяч рублей в месяц

Сервис SuperJob изучил зарплатные предложения для энергоаудиторов в сфере строительства и эксплуатации недвижимости. В Омске максимальный доход на этой позиции составляет 125 тысяч рублей в месяц, а минимальная зарплата начинается от 35 тысяч рублей.
Размер зарплаты зависит от квалификации и опыта работы:
35−45 тыс. рублей — для кандидатов с неполным высшим образованием и знанием методик технического обследования, расчётов потерь энергоресурсов, работы с программами для инженерных сетей. Требуется опыт от 1 года. 45−55 тыс. рублей — для специалистов с высшим образованием в сфере энергетики, опытом написания технических отчётов и знанием нормативных документов. 55−90 тыс. рублей — для профессионалов с квалификационным аттестатом энергоаудитора и опытом проведения энергообследований. Возможны командировки. 90−125 тыс. рублей — для специалистов с опытом руководящей работы и разработки стратегии энергосбережения.
По данным исследования, большинство соискателей — мужчины (81%) в возрасте 44 лет. В 98% случаев у них высшее образование, а на последнем месте работы они трудились в среднем 8,4 года. Почти 42% специалистов на момент размещения резюме не имели работы, а 34% готовы к переезду.
В задачи энергоаудитора входят проведение энергетического обследования зданий, расчёт балансов и потерь энергоресурсов, анализ технической документации, оценка возможностей экономии электроэнергии и разработка мероприятий по энергосбережению.