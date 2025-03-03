В промышленных городах Башкирии уровень загрязнения атмосферы по-прежнему высокий

По требованиям и показателям Росгидромета индекс загрязнения атмосферы в башкирских промышленных городах оказался соответствующим норме. Однако жители этих мегаполисов по-прежнему жалуются на отравляющую атмосферу.
По словам министра природопользования и экологии РБ Нияза Фазылова, каждый год Башкирия просит минприроды РФ внести эти города в экологический проект, но этого не происходит.
Напомним, национальная программа «Чистый воздух» призвана в два раза снизить выбросы опасных загрязняющих веществ в городах, ставших участниками проекта. Делать это планируют, модернизируя промышленные предприятия, коммунальную и транспортную инфраструктуры.
Отметим, в апреле 2023 года первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов заявлял, что Стерлитамак и Салават включили в проект «Чистый воздух». На экологическом форуме минприроды России Росприроднадзор, правительство республики и предприятия БСК и «Газпром нефтехим Салават» подписали четырехстороннее соглашение. Однако до сих пор ни один из этих городов так не пустили в проект.
А специалисты Башгидромета утверждают, что уровень загрязнения воздуха в промышленных городах по-прежнему высокий. Так, в январе этого года в Стерлитамаке зафиксировали 12 случаев превышения допустимых норм: семь по изопропилбензолу и пять по этилбензолу. В Салавате произошло 27 выбросов: в 22 случаях зафиксировали превышение норм по этилбензолу, в четырех — по изопропилбензолу и один — по фенолу.
В Уфе, Благовещенске и Туймазах в январе зарегистрировали низкий уровень отравления атмосферы. Среднемесячные концентрации примесей в этих городах не превышали ПДК. Но 26 февраля показатель фенола на улице Свободы, 44 в столице Башкирии превысил норму в 1,1 раза.
Не так давно в Стерлитамаке прошла волна протестов против строительства нового мусорного полигона. Активисты уверены, что строительство мусоросжигающего завода отравит воздух.
Люди записали видеообращение к властям и призвали обратить внимание на «бедственное положение экологии в городе». В Стерлитамаке, по их словам, ежегодно фиксируют более тысячи случаев превышения ПДК, а новая свалка добавит шесть тысяч тонн загрязняющих веществ в воздух. После жалоб в республиканском следкоме возбудили дело. Ситуацией заинтересовался глава следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Напомним, с 1 января этого года крупные промышленные предприятия страны, которые загрязняют окружающую среду, должны иметь комплексные экологические разрешения (КЭР) и установленные датчики экологического контроля. Датчики позволяют Росприроднадзору видеть в режиме реального времени выброс в воздух вредных веществ.
Эти требования появились еще в 2014 году в российском законе об охране окружающей среды. Законодатель намеревался таким образом заставить крупные предприятия, наносящие экологический вред, снизить загрязняющие выбросы и сбросы. Все предприятия были обязаны провести инвентаризацию всех своих источников выбросов, модернизировать их и установить датчики контроля.
Промышленники получили отсрочку в 10 лет, чтобы они могли привести в порядок свои очистные сооружения и внедрить новейшие технологии для снижения вредных выбросов, а с 1 января 2025 года закон начал действовать.
В Башкирии все крупнейшие системообразующие предприятия получили обязательные комплексные экологическое разрешения.
Вероятно, такая дисциплинированность крупных промышленников республики и стала причиной для отказа включения трех городов региона в программу «Чистый воздух». В российском правительстве посчитали ненужным тратить средства экологического проекта на модернизацию предприятий, которые, подчинившись закону, сделали это сами.
Только теперь возникает вопрос: если все промышленные предприятия Башкирии за минувшие 10 лет создали идеальные очистные сооружения и поставили датчики контроля, кто же портит воздух?