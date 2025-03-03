В промышленных городах Башкирии уровень загрязнения атмосферы по-прежнему высокий

Отметим, в апреле 2023 года первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов заявлял, что Стерлитамак и Салават включили в проект «Чистый воздух». На экологическом форуме минприроды России Росприроднадзор, правительство республики и предприятия БСК и «Газпром нефтехим Салават» подписали четырехстороннее соглашение. Однако до сих пор ни один из этих городов так не пустили в проект.