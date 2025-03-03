В Хабаровске 5 марта включат сирены

С 10:40 до 10:45 в теле- и радиовещании передадут объявление: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения Хабаровска». Проверка необходима, чтобы убедиться в работоспособности оборудования и готовности экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.