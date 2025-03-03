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В Хабаровске 5 марта включат сирены

Пройдет проверка системы оповещения.

Источник: Комсомольская правда

5 марта в Хабаровске пройдет плановая проверка системы оповещения. В 10:40 в городе прозвучат электросирены. Жителей просят не волноваться. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«В 10:30 ведущие местных телеканалов и радиостанций напомнят о проверке. После запуска сирен следует включить радио или телевизор и прослушать экстренное сообщение», — рассказал начальник отдела обеспечения мероприятий ГО, ЧС и первичных мер пожарной безопасности управления ГОЧС Виталий Петрищев.

С 10:40 до 10:45 в теле- и радиовещании передадут объявление: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения Хабаровска». Проверка необходима, чтобы убедиться в работоспособности оборудования и готовности экстренных служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

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