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120 дополнительных авиарейсов запустят на Наурыз в Казахстане

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. Минтранс Казахстана заявил, что на мартовские праздники запустят дополнительные авиарейсы.

Источник: Официальный телеграм-канал Air Astana

Так, с 16 по 30 марта 2025 г дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов, из них авиакомпанией «Air Astana» добавлено 55 рейсов:

По внутренним направлениям:

  • Астана — Алматы + 8 рейсов;
  • Атырау — Астана + 6 рейсов;
  • Атырау — Алматы + 3 рейса;
  • Алматы — Шымкент +2 рейса;
  • Алматы — Кызылорда + 2 рейса;
  • Алматы — Актау + 1 рейс;
  • Алматы — Актобе + 1 рейс;
  • Алматы — Усть-Каменогорск + 1 рейс;
  • Астана — Актобе + 1 рейс;
  • Астана — Уральск + 1 рейс;
  • Астана — Костанай + 1 рейс.

По международным направлениям:

  • Алматы — Сеул + 4 рейса;
  • Алматы — Стамбул + 4 рейса;
  • Астана — Стамбул + 4 рейса;
  • Алматы — Мале + 4 рейса;
  • Алматы — Пекин + 2 рейса;
  • Астана — Сеул + 2 рейса;
  • Алматы — Тбилиси + 1 рейс;
  • Астана — Пхукет + 1 рейс;
  • Астана — Фукуок + 1 рейс;
  • Алматы — Лондон + 1 рейс;
  • Алматы — Душанбе + 1 рейс;
  • Алматы — Баку + 1 рейс;
  • Алматы — Камрань + 1 рейс;
  • Алматы — Гуанчжоу + 1 рейс.

Кроме того, с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы — Нячанг (4 рейса в неделю). И Алматы — Гуанчжоу (3 рейса в неделю);

С 31 марта — Астана — Нячанг (3 рейса в неделю), а с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы — Мумбай (3 рейса в неделю).

С 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау — Тбилиси (3 рейса в неделю).

С 1 июня — Астана — Франкфурт (3 рейса в неделю).

Авиакомпания «FlyArystan» добавила 33 рейса:

  • Астана — Алматы + 11 рейсов;
  • Астана — Уральск +4 рейса;
  • Алматы — Шымкент + 3 рейса;
  • Алматы — Караганда +2 рейса;
  • Алматы — Кызылорда +2 рейса;
  • Астана — Шымкент +2 рейса;
  • Астана — Туркестан +2 рейса;
  • Алматы — Костанай +1 рейс;
  • Алматы — Семей + 1 рейс;
  • Алматы — Павлодар +1 рейс;
  • Алматы — Уральск +1 рейс;
  • Астана — Кызылорда +1 рейс;
  • Астана — Актау +1 рейс;
  • Астана — Усть-Каменогорск +1 рейс.

Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, сообщил Минтранс. Цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне, стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов. Это такие, как: покупка билета за определенный период до вылета и так далее.

Авиакомпаниями будет продолжена работа по увеличению рейсов в праздничные дни исходя из технической возможности, отметили в ведомстве.

туризм и отдых