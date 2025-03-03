120 дополнительных авиарейсов запустят на Наурыз в Казахстане

Так, с 16 по 30 марта 2025 г дополнительно добавлено 120 дополнительных рейсов, из них авиакомпанией «Air Astana» добавлено 55 рейсов:
По внутренним направлениям:
- Астана — Алматы + 8 рейсов;
- Атырау — Астана + 6 рейсов;
- Атырау — Алматы + 3 рейса;
- Алматы — Шымкент +2 рейса;
- Алматы — Кызылорда + 2 рейса;
- Алматы — Актау + 1 рейс;
- Алматы — Актобе + 1 рейс;
- Алматы — Усть-Каменогорск + 1 рейс;
- Астана — Актобе + 1 рейс;
- Астана — Уральск + 1 рейс;
- Астана — Костанай + 1 рейс.
По международным направлениям:
- Алматы — Сеул + 4 рейса;
- Алматы — Стамбул + 4 рейса;
- Астана — Стамбул + 4 рейса;
- Алматы — Мале + 4 рейса;
- Алматы — Пекин + 2 рейса;
- Астана — Сеул + 2 рейса;
- Алматы — Тбилиси + 1 рейс;
- Астана — Пхукет + 1 рейс;
- Астана — Фукуок + 1 рейс;
- Алматы — Лондон + 1 рейс;
- Алматы — Душанбе + 1 рейс;
- Алматы — Баку + 1 рейс;
- Алматы — Камрань + 1 рейс;
- Алматы — Гуанчжоу + 1 рейс.
Кроме того, с 30 марта будет открыто авиасообщение по маршруту Алматы — Нячанг (4 рейса в неделю). И Алматы — Гуанчжоу (3 рейса в неделю);
С 31 марта — Астана — Нячанг (3 рейса в неделю), а с 20 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Алматы — Мумбай (3 рейса в неделю).
С 28 мая будет открыто авиасообщение по новому направлению Атырау — Тбилиси (3 рейса в неделю).
С 1 июня — Астана — Франкфурт (3 рейса в неделю).
Авиакомпания «FlyArystan» добавила 33 рейса:
- Астана — Алматы + 11 рейсов;
- Астана — Уральск +4 рейса;
- Алматы — Шымкент + 3 рейса;
- Алматы — Караганда +2 рейса;
- Алматы — Кызылорда +2 рейса;
- Астана — Шымкент +2 рейса;
- Астана — Туркестан +2 рейса;
- Алматы — Костанай +1 рейс;
- Алматы — Семей + 1 рейс;
- Алматы — Павлодар +1 рейс;
- Алматы — Уральск +1 рейс;
- Астана — Кызылорда +1 рейс;
- Астана — Актау +1 рейс;
- Астана — Усть-Каменогорск +1 рейс.
Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, сообщил Минтранс. Цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне, стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов. Это такие, как: покупка билета за определенный период до вылета и так далее.
Авиакомпаниями будет продолжена работа по увеличению рейсов в праздничные дни исходя из технической возможности, отметили в ведомстве.