120 дополнительных авиарейсов запустят на Наурыз в Казахстане

Повышений тарифов по внутренним и международным направлениям не планируется, сообщил Минтранс. Цены на авиабилеты находятся на прежнем уровне, стоимость авиабилетов может варьироваться исходя из рыночных факторов. Это такие, как: покупка билета за определенный период до вылета и так далее.