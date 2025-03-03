Грузовой поезд столкнулся со снегоходом на станции в Хабаровском крае

В Хабаровском крае на станции Кругликово района имени Лазо грузовой поезд столкнулся со снегоходом. Водитель «зимнего» транспорта выехал на пути перед приближающимся составом. В результате наезда снегоход пришел в полную негодность. Нарушитель с места ДТП скрылся, сообщает ИА AmurMedia.
Ранее в РЖД фиксировали несколько ДТП с участием необычного транспорта. Например, летом прошлого года водитель мотоблока, пересекая пути по переезду на станции Красицкий, выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к его гибели после столкновения с поездом. А в декабре на станции Красная речка водитель снегохода выехал на пешеходный переход перед пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. По счастливой случайности никто не пострадал.
В РЖД напоминают водителям, что соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожной инфраструктуры — это жизненная необходимость! Нарушая их, можете пострадать вы, а главное — ни в чем неповинные работники локомотивной бригады и пассажиры, едущие в поезде. Состав гораздо тяжелее любого автотранспортного средства и не в состоянии мгновенно остановиться — тормозной путь может превышать один километр.