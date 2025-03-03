Грузовой поезд столкнулся со снегоходом на станции в Хабаровском крае

Ранее в РЖД фиксировали несколько ДТП с участием необычного транспорта. Например, летом прошлого года водитель мотоблока, пересекая пути по переезду на станции Красицкий, выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к его гибели после столкновения с поездом. А в декабре на станции Красная речка водитель снегохода выехал на пешеходный переход перед пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. По счастливой случайности никто не пострадал.