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Грузовой поезд столкнулся со снегоходом на станции в Хабаровском крае

Водитель снегохода с места происшествия скрылся.

Источник: ДВЖД

В Хабаровском крае на станции Кругликово района имени Лазо грузовой поезд столкнулся со снегоходом. Водитель «зимнего» транспорта выехал на пути перед приближающимся составом. В результате наезда снегоход пришел в полную негодность. Нарушитель с места ДТП скрылся, сообщает ИА AmurMedia.

Ранее в РЖД фиксировали несколько ДТП с участием необычного транспорта. Например, летом прошлого года водитель мотоблока, пересекая пути по переезду на станции Красицкий, выехал на запрещающий сигнал светофора, что привело к его гибели после столкновения с поездом. А в декабре на станции Красная речка водитель снегохода выехал на пешеходный переход перед пассажирским поездом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. По счастливой случайности никто не пострадал.

В РЖД напоминают водителям, что соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожной инфраструктуры — это жизненная необходимость! Нарушая их, можете пострадать вы, а главное — ни в чем неповинные работники локомотивной бригады и пассажиры, едущие в поезде. Состав гораздо тяжелее любого автотранспортного средства и не в состоянии мгновенно остановиться — тормозной путь может превышать один километр.