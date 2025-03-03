Великий пост перед Пасхой начался у православных

К примеру, в первую неделю Великого поста четыре дня (с понедельника по четверг) в храмах читают покаянный канон преподобного Андрея Критского, и на этой же неделе, в воскресенье, служится «Торжество православия». В третье воскресенье Великого поста, когда совершается всенощная служба, для поклонения выносится Святой Крест.