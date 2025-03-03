Великий пост перед Пасхой начался у православных

Пасхальный пост — это один из четырех многодневных постов в православном календаре, он отличается тем, что самый долгий и самый строгий. Пост всегда начинается за 7 недель до Пасхи.
Великий пост состоит из двух частей — Святой Четыредесятницы (40 дней) и Страстной седмицы. Страстная седмица — это шесть дней перед Пасхой, с понедельника по субботу, и воскресенье — непосредственно сама Пасха.
Во время великого поста в храмах совершается таинство Соборования, когда священник помазает верующих специально освященным маслом с молитвой об исцелении.
Требования Великого поста
Церковью установлены требования на Великий пост — нужно воздержаться от употребления мяса, молочных продуктов, алкоголя, яиц и рыбы. Рыбные блюда разрешены в некоторые дни, к примеру на Благовещение, на Вербное воскресенье.
Для беременных, болящих, детей и стариков пост может быть не очень строгим. Во время поста разрешены овощи, фрукты, злаки, грибы, орехи и сухофрукты, а также мучные блюда, где нет яиц, масла животного происхождения.
Евангельские события
На время Великого поста приходится Лазарева Суббота и Вход Господень в Иерусалим, или Вербное Воскресенье. Кроме этого, все дни Пасхального поста посвящаются определенным евангельскими событиям или святым.
К примеру, в первую неделю Великого поста четыре дня (с понедельника по четверг) в храмах читают покаянный канон преподобного Андрея Критского, и на этой же неделе, в воскресенье, служится «Торжество православия». В третье воскресенье Великого поста, когда совершается всенощная служба, для поклонения выносится Святой Крест.
Вся Страстная Седмица также посвящена событиям, связанным с последними днями земной жизни Спасителя, его крестными страданиями, смертью, нахождением во гробе и сошествии Его в ад. На вечерней службе в Страстную Субботу верующие ожидают наступления полуночи, когда приходит праздник Воскресения Христова — Пасха.