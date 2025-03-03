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Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в начале первой недели весны

Переменная облачность, преимущественно без осадков и гололедица на дорогах — с такой погоды в Челябинской области начнётся первая весенняя неделя. А ждать ли при этом морозов и снегопадов, а также о том, что ещё приготовила погода на понедельник, 3 марта, и ближайшие дни, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: -4° 2 м/с 74% 764 мм рт. ст. +2°
Источник: Pchela.News

Днём в понедельник в регионе по-прежнему ожидается оттепель до −4…+1 градуса, однако не везде — в низинах максимум, до которого поднимутся столбики уличных термометров — это −10. Ветер южной четверти по-прежнему будет слабым, 2−7 метра в секунду.

В Челябинске нулевую отметку термометры сегодня вряд ли перешагнут — после ночных 19-градусных морозов днём ожидается от ноля до −2. По данным «Яндекс. Погоды» на этой неделе в городе ожидаются небольшие снегопады. Днём будет небольшой минус, а вот крепкие ночные морозы наконец отступят.

С этого понедельника, 3 марта, начался Великий пост, который продлится до 19 апреля. В чём его суть и какие правила нужно соблюдать, рассказали в подробном материале.