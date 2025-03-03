Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в начале первой недели весны

Днём в понедельник в регионе по-прежнему ожидается оттепель до −4…+1 градуса, однако не везде — в низинах максимум, до которого поднимутся столбики уличных термометров — это −10. Ветер южной четверти по-прежнему будет слабым, 2−7 метра в секунду.
В Челябинске нулевую отметку термометры сегодня вряд ли перешагнут — после ночных 19-градусных морозов днём ожидается от ноля до −2. По данным «Яндекс. Погоды» на этой неделе в городе ожидаются небольшие снегопады. Днём будет небольшой минус, а вот крепкие ночные морозы наконец отступят.
С этого понедельника, 3 марта, начался Великий пост, который продлится до 19 апреля. В чём его суть и какие правила нужно соблюдать, рассказали в подробном материале.