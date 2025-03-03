Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области в начале первой недели весны

Переменная облачность, преимущественно без осадков и гололедица на дорогах — с такой погоды в Челябинской области начнётся первая весенняя неделя. А ждать ли при этом морозов и снегопадов, а также о том, что ещё приготовила погода на понедельник, 3 марта, и ближайшие дни, выяснили в местном отделении Гидрометцентра.