В Волгограде скончался известный телеоператор Георгий Катаманов

Георгий Катаманов скончался 28 февраля 2025 года в Волгограде. Он успел поработать на нескольких местных телеканалах и запомнился коллегам не только высоким профессионализмом, но и добротой, готовностью всегда прийти на помощь своим соратникам. Отдав много лет телевидениюи, Георгий Катаманов ушел из профессии и по специальности уже не работал. Информация о дате прощания с ним пока не сообщается.