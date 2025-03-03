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В Волгограде скончался известный телеоператор Георгий Катаманов

Печальную новость подтвердили корреспонденту «Волгоградской правды.ру» коллеги талантливого оператора.

Георгий Катаманов скончался 28 февраля 2025 года в Волгограде. Он успел поработать на нескольких местных телеканалах и запомнился коллегам не только высоким профессионализмом, но и добротой, готовностью всегда прийти на помощь своим соратникам. Отдав много лет телевидениюи, Георгий Катаманов ушел из профессии и по специальности уже не работал. Информация о дате прощания с ним пока не сообщается.

«Волгоградская правда.ру» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Георгия Катаманова.