Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

В Витебске, Гомеле и Могилеве также будет облачно с прояснениями. В Витебске и Могилеве возможны небольшие осадки, в основном дождь, а в Гомеле существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в областных центрах составит +3…+5°C. Ветер западный 5−10 м/с, в Витебске с порывами до 12 м/с.