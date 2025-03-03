Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная погода, днем с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Уром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед, местами на дорогах — гололедица. Ветер западный 5−10 м/с, порывы ветра будут достигать 14 м/с, в отдельных районах — 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может повредить и обрывать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и отключить электрических подстанций, а также электроэнергию в населенных пунктах.
Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +4…+6°C. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.
В Витебске, Гомеле и Могилеве также будет облачно с прояснениями. В Витебске и Могилеве возможны небольшие осадки, в основном дождь, а в Гомеле существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в областных центрах составит +3…+5°C. Ветер западный 5−10 м/с, в Витебске с порывами до 12 м/с.
В Бресте и Гродно прогнозируется более высокое значение температуры воздуха — до +6…+8°C. В понедельник в этих городах установится облачно с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный 5−10 м/с также с порывами до 14 м/с.
Народные приметы
Приметы на 3 марта:
- облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде;
- облачно в этот день — к дождливой весне, если с утра сильный ветер поднимется, весна будет долгой и прохладной;
- туман в этот день предвещает дождливое лето.