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Гололедица и сильный ветер ожидаются в Беларуси в понедельник

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Гололедица сохранится местами на дорогах Беларуси в понедельник, а в отдельных районах страны ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с, сообщили в Белгидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 63% 763 мм рт. ст. +2°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная погода, днем с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Уром в отдельных районах возможны слабые туман и гололед, местами на дорогах — гололедица. Ветер западный 5−10 м/с, порывы ветра будут достигать 14 м/с, в отдельных районах — 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха составит +2…+8°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что сильный ветер может повредить и обрывать линии связи и электропередач, нарушить электроснабжение и отключить электрических подстанций, а также электроэнергию в населенных пунктах.

Кроме того, ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

Гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.

Прогноз погоды по регионам

В Минске сегодня ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Столбик термометра в белорусской столице поднимется до отметки +4…+6°C. Ветер западный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Витебске, Гомеле и Могилеве также будет облачно с прояснениями. В Витебске и Могилеве возможны небольшие осадки, в основном дождь, а в Гомеле существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в областных центрах составит +3…+5°C. Ветер западный 5−10 м/с, в Витебске с порывами до 12 м/с.

В Бресте и Гродно прогнозируется более высокое значение температуры воздуха — до +6…+8°C. В понедельник в этих городах установится облачно с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер западный 5−10 м/с также с порывами до 14 м/с.

Народные приметы

Приметы на 3 марта:

  • облака плывут быстро и высоко — к хорошей погоде;
  • облачно в этот день — к дождливой весне, если с утра сильный ветер поднимется, весна будет долгой и прохладной;
  • туман в этот день предвещает дождливое лето.