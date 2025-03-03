В Приморье виновнику гибели четырехлетней девочки в ДТП дали реальный срок

В ноябре 2018 года мужчина управлял автомобилем Hino Renger, в кузове которого находился незакрепленный груз. На трассе А370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток в Надеждинском районе в ходе движения из грузовика выпала древесностружечная плита. Она рухнула на переднюю часть и лобовое стекло автомобиля Mercedes, проезжавшего по встречной полосе.
Водитель легковушки пострадал, а его четырехлетняя дочь, находившаяся на переднем сидении в специальном автокресле, погибла. Виновник место аварии покинул, его пришлось разыскивать полиции.
В ноябре 2024 года Надеждинский районный суд вынес приговор — водителя грузовика признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание — лишение свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года — прокуратура посчитала чрезмерно мягким. Обвинение учло тот факт, что осужденный свою вину в совершении преступления не признал.
Прокурор оспорил приговор районного суда, позицию гособвинителя поддержал потерпевший — отец погибшего ребенка.
В итоге Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора и постановил осужденному новое наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.