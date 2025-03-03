Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье виновнику гибели четырехлетней девочки в ДТП дали реальный срок

Прокуратура Приморского края добилась реального наказания виновнику ДТП, в котором погиб малолетний ребенок, в суде апелляционной инстанции.

Источник: AP 2024

В ноябре 2018 года мужчина управлял автомобилем Hino Renger, в кузове которого находился незакрепленный груз. На трассе А370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток в Надеждинском районе в ходе движения из грузовика выпала древесностружечная плита. Она рухнула на переднюю часть и лобовое стекло автомобиля Mercedes, проезжавшего по встречной полосе.

Водитель легковушки пострадал, а его четырехлетняя дочь, находившаяся на переднем сидении в специальном автокресле, погибла. Виновник место аварии покинул, его пришлось разыскивать полиции.

В ноябре 2024 года Надеждинский районный суд вынес приговор — водителя грузовика признали виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Наказание — лишение свободы на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года — прокуратура посчитала чрезмерно мягким. Обвинение учло тот факт, что осужденный свою вину в совершении преступления не признал.

Прокурор оспорил приговор районного суда, позицию гособвинителя поддержал потерпевший — отец погибшего ребенка.

В итоге Приморский краевой суд согласился с доводами прокурора и постановил осужденному новое наказание — 2 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.