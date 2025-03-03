26 нелегальных кредиторов обнаружили в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области выявили 26 нелегальных кредиторов за 2024 год. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на отделения Банка России Иркутской области, среди нелегалов оказалось 10 комиссионных магазинов. Они выдавали себя за ломбарды.
— Девять нелегалов на рынке являлись кредиторами, незаконно использующими вывески «ломбард» и «микрокредитная компания». Также три организации ранее утратили легальный статус, а одна выдавала займы без залога, — пишут в информационном агентстве.
При этом заключение договора с одним из таких кредиторов может обернуться неприятностями. Ведь такие заведения могут в последствии незаконными способами взыскивать долги.
Ранее КП-Иркутску сообщала, что в Иркутской области подорожали мясо и молочные продукты.