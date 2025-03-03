26 нелегальных кредиторов обнаружили в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области выявили 26 нелегальных кредиторов за 2024 год. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на отделения Банка России Иркутской области, среди нелегалов оказалось 10 комиссионных магазинов. Они выдавали себя за ломбарды.